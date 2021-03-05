Ректор ростовского медуниверситета стал депутатом донского Заксобрания

Мандат новоиспеченного заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина достался ректору РостГМУ. 54-летний Сергей Шлык стал депутатом Законодательного собрания Ростовской области.Об изменениях в составе донского парламента стало известно 9 марта. По данным пресс-службы ЗС, во время выборов в депутаты Заксобрания Ростовской области в 2018 году Сергей Шлык занимал второй номер в Пролетарской региональной группе № 29.Мандат Шлыку достался благодаря тому, что экс-заместитель председателя донского парламента Александр Скрябин был назначен на должность в правительстве региона. Губернатор Василий Голубев назначил его своим заместителем. В правительстве он курирует вопросы экономического развития региона и имущественных отношений.