РДЖ: Пассажирам задержанных поездов в Ростовской области предоставят воду и еду

Фото: РЖД

Пассажирам задержанных поездов в Ростовской области предоставят воду и еду. По данным РЖД, на вокзалах и станциях Ростов Главный, Лихой, Каменской, Зверево, Новочеркасск, Миллерово, Шахтной, Россошь, Лиски, Волгоград ведется раздача бутилированной питьевой воды и сухих пайков.В донской столице на Главном автовокзале раздали людям больше трех тысяч бутылок с водой.Всего пассажирам в поездах и на станциях передано почти 8 тысяч наборов питания. Еще 15 тысяч будет поставлено в ближайшее время.Напомним, что причиной задержки поездов стала атака беспилотников в ночь на 19 июля в Каменском и Миллеровском районах.