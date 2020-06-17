Растения цветут - смотреть некому: как живет ростовский ботанический сад на карантине

Фото: пресс-служба ботанического сада ЮФУ.

Пандемия и режим самоизоляции серьёзно сказались на жизни людей, но никак не затронули природные процессы. Весна, как обычно, сменила зиму, а лето — весну. Все растения зацвели в своё время, и многие уже дают плоды. Поэтому о прекращении работы ростовского ботанического сада ЮФУ не могло идти и речи. Хотя для посетителей ворота закрыты, по другую их сторону продолжает кипеть бурная деятельность.Директор ботсада Татьяна Вардуни уверена, что организацию надо отнести к категории структур непрерывного цикла, ведь растения требуют постоянного ухода. После введения режима ограничений на удалённый формат работы перевели всех сотрудников старше 65 лет и тех, у кого есть маленькие дети. Оказалось, что таких — половина. Остальные продолжали работу в штатном режиме, взяв на себя обязанности тех, кто вынужден остаться дома.Особую трудность представлял уход за коллекциями растений. Их в саду — 17, в общей сложности они насчитывают порядка 3 000 видов, форм и сортов: ирисы, розы, лекарственные, редкие и исчезающие растения и другие. За каждой коллекцией закреплён свой куратор, и только он отвечает за своих «подопечных».Выполнять двойной, а то и тройной объём работы было сложно, но сотрудники ботанического сада справились. Дождливые май и июнь спровоцировали рост сорной растительности, которую нужно было выкашивать для того, чтобы не допустить распространения вредителей, а также для сохранения эстетического вида сада.Несмотря на то, что в Ростовской области разрешили прогулки на свежем воздухе, ботанический сад ЮФУ пока функционирует в ограниченном режиме. С 17 июня здесь разрешили только проводить экскурсионные программы для групп численностью не более 20 человек. Сотрудники надеются, что с 1 июля сад уже будет открыт для всех желающих.