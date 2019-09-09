Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится в День города

Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится в День города
В День города изменится график отправления электричек Ростов — Таганрог. Такую информацию предоставили на портале «Ростов-транспорт».

В связи с праздником в донской столице ожидается большой приток гостей из других городов. Для того чтобы все могли посмотреть праздничный концерт и фейерверк, последняя электричка в Таганрог отойдёт от станции позже обычного. Отправление поезда запланировано на 23 часа вместо 20 часов 25 минут. Прибытие в Таганрог — в 1 час 10 минут вместо 22 часов 22 минут.

Напомним, с 12 по 18 сентября поезда направлением Ростов — Таганрог будут ходить по новому расписанию.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.