Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится в День города



В День города изменится график отправления электричек Ростов — Таганрог. Такую информацию предоставили на портале «Ростов-транспорт».



В связи с праздником в донской столице ожидается большой приток гостей из других городов. Для того чтобы все могли посмотреть праздничный концерт и фейерверк, последняя электричка в Таганрог отойдёт от станции позже обычного. Отправление поезда запланировано на 23 часа вместо 20 часов 25 минут. Прибытие в Таганрог — в 1 час 10 минут вместо 22 часов 22 минут.



Напомним, с 12 по 18 сентября поезда направлением Ростов — Таганрог будут ходить по новому расписанию.