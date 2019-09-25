Пропавшую в Ростовской области 12-летнюю девочку нашли живой



Пятиклассницу, пропавшую в Морозовске Ростовской области, нашли живой. Девочку несколько часов разыскивали родственники и жители соседних домов. Валерия А. вечером 26 сентября вышла из дома и не вернулась обратно. Семья школьницы сразу начала беспокоиться и бросилась на поиски. Мать пропавшей разместила информацию о поиске в Сети.



По её словам, Валерию видели на улице Кирова. Она направлялась в сторону центра города. Девочку искали до глубокой ночи, в поисках участвовали и неравнодушные жители Морозовска. Только после полуночи стало известно, где Лера находится. Как выяснилось, всё это время она была в гостях у подружки. К счастью, она оказалась жива и невредима.