Пропавшую в Ростовской области школьницу нашли живой



В Ростовской области нашли живой пропавшую 15-летнюю девочку. О местонахождении Юлии Р. стало известно 19 января.



Школьницу разыскивали с 14 января. Она пропала в хуторе Киреевка Октябрьского района. Девочка вышла из дома на улице Ленина и не вернулась обратно. Члены семьи и знакомые, когда не смогли самостоятельно разыскать Юлю, обратились в полицию. Также они опубликовали информацию о её поиске в социальных сетях.



К счастью, подростка удалось найти спустя неделю. В администрации Октябрьского района сообщили, что дончанка всё это время находилась у своих друзей в Шахтах. Девочка цела и невредима. Ей и её опекунам предстоит общение с психологом и сотрудниками полиции.