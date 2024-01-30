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Пропавший в Ростовской области 36-летний сварщик нашелся в Воронеже

Пропавший в Ростовской области 36-летний сварщик нашелся в Воронеже
Пропавший в Ростовской области 36-летний сварщик нашелся в Воронеже. Более двух недель ничего не было известно о местонахождении Александра Рогова.

После январских праздников мужчина отправился из Ростова в город Шахты на заработки. Александр вместе с коллегами поселился в съемной квартире в поселке ХБК. Перед старым Новым годом рабочие уехали домой. Александр остался один. Вечером 12 января он позвонил родным, а на следующий день перестал выходить на связь. Когда его коллеги вернулись в квартиру, дома никого не было.

Встревоженные родственники обратились в полицию и разместили ориентировку на пропавшего в социальных сетях. В конечном итоге сварщика нашли живым в соседнем регионе.

- К счастью, с Сашей все в порядке, он находится дома, - сообщила 30 января невестка Рогова - Марина Кошман.

Обстоятельства того, как Александр оказался в Воронеже, выясняют полицейские.
Фото: Марины Кошман.
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