Фото: Марины Кошман.

Пропавший в Ростовской области 36-летний сварщик нашелся в Воронеже. Более двух недель ничего не было известно о местонахождении Александра Рогова.После январских праздников мужчина отправился из Ростова в город Шахты на заработки. Александр вместе с коллегами поселился в съемной квартире в поселке ХБК. Перед старым Новым годом рабочие уехали домой. Александр остался один. Вечером 12 января он позвонил родным, а на следующий день перестал выходить на связь. Когда его коллеги вернулись в квартиру, дома никого не было.Встревоженные родственники обратились в полицию и разместили ориентировку на пропавшего в социальных сетях. В конечном итоге сварщика нашли живым в соседнем регионе.- К счастью, с Сашей все в порядке, он находится дома, - сообщила 30 января невестка Рогова - Марина Кошман.Обстоятельства того, как Александр оказался в Воронеже, выясняют полицейские.