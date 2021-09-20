Пропавший на улице житель Ростовской области найден живым
Пропавший в Ростовской области 68-летний мужчина найден живым. О местонахождении Николая Телешова не было информации несколько суток.
Как ранее сообщалось, мужчина пропал 19 сентября на улице. Его последний раз видели на пересечении улицы Карла Маркса и переулка Первомайского. Куда он мог отправиться, никто не знал. Когда мужчина не вернулся домой, родные забили тревогу.
Николая искали двое суток полиция, волонтеры и СМИ. К счастью, 21 сентября добровольцы сообщили, что мужчина найден живым. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.