Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшего в Ростовской области школьника нашли живым

Пропавшего в Ростовской области школьника нашли живым
На Дону нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика. Андрея А. обнаружили на крыше одной из многоэтажек Волгодонска 13 сентября.

Школьник и его друг пропали стуками ранее. В тот день товарищи после уроков отправились гулять. Как выяснилось позже, они залезли на крышу дома в районе старого города. В то время там работники проводили ремонт кровли. Закончив смену, они ушли, закрыв крышу. Дети не успели уйти и остались наверху. Школьникам пришлось провести там всю ночь.

Только днём следующего дня они смогли докричаться до прохожих. Вскоре ребята вернулись к семьям.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.