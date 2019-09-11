Пропавшего в Ростовской области школьника нашли живым



На Дону нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика. Андрея А. обнаружили на крыше одной из многоэтажек Волгодонска 13 сентября.



Школьник и его друг пропали стуками ранее. В тот день товарищи после уроков отправились гулять. Как выяснилось позже, они залезли на крышу дома в районе старого города. В то время там работники проводили ремонт кровли. Закончив смену, они ушли, закрыв крышу. Дети не успели уйти и остались наверху. Школьникам пришлось провести там всю ночь.



Только днём следующего дня они смогли докричаться до прохожих. Вскоре ребята вернулись к семьям.