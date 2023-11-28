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Пропавшая в Шахтах Ирина Теняева найдена зверски убитой

Пропавшая в Шахтах Ирина Теняева найдена зверски убитой
Пропавшая в Шахтах Ирина Теняева найдена зверски убитой. Тело 37-летней женщины с ножевыми ранениями нашли в лесополосе на окраине города, об этом 28 ноября сообщили в DonDay со ссылкой на собственный источник.

В обстоятельствах смерти разбираются правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, Ирина Теняева 17 ноября ушла из дома в поселке ХБК и перестала отвечать на звонки и сообщения близких. В поисках шахтинки участвовали родственники, сотрудники полиции и волонтеры.
Фото: Соцсети
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