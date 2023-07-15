Пропавшая 31-летняя ростовчанка найдена живой

Фото: Лиза Алерт.

Пропавшую 31-летнюю ростовчанку нашли живой. Ирина Волокитина не появлялась дома и не выходила на связь с близкими с 7 июля.Родные начали беспокоиться о жизни пропавшей. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью в поисково-спасательный отряд. Волонтеры разместили в социальных сетях ориентировки с фотографией Ирины.Спустя время ее удалось найти. Вечером 14 июля близким ростовчанки сообщили, что Ирина найдена живой. О том, где она находилась и почему не отвечали на звонки и сообщения родных, не сообщается.