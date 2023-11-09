Прокуратура начала проверку из-за пожара в центре Ростова

Фото: Ростов ру.

Прокуратура Ростовской области начала проверку из-за пожара в центре донской столицы. Утром 9 ноября на улице Социалистической, 128 загорелся аварийный дом.Пламя вспыхнуло примерно 08 часов утра в доходном доме Парамонова. Возгорание охватило кровлю и верхние этажи, распространившись на 600 квадратных метров. На место происшествия приехали более 60 спасателей. Специалистами был спасен из постройки бездомный мужчина.Через полтора часа после начала возгорания у пожарных получилось локализовать огонь.В надзорном ведомстве сообщили, что проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.