Прогулялся по ростовским улицам и позавтракал местной шаурмой: Баста приехал домой





Известный ростовчанин Василий Вакуленко, выступающий под творческим псевдонимом Баста, приехал в родной город. В Ростове у музыканта запланирован концерт на 9 августа.



Исполнитель разместился в одном из отелей в центре города и отправился отведать местной шаурмы. Всем ростовчанам известно, что лучше всего этот фастфуд готовят в закусочных в районе Центральной городской больницы на проспекте Ворошиловском. Вместе с друзьями Василий отправился именно туда.



Вскоре в «Инстаграме» звезды появилась фотография на фоне заведений быстрого питания с подписью: «Дома». За короткое время пост собрал тысячи «лайков» и комментариев. Местные поклонники Басты посетовали на то, что не оказались рядом с ЦГБ в тот момент, когда там был любимый исполнитель.



Добавим, что Василий Вакуленко довольно часто приезжает в родной Ростов. Так, в середине августа он опубликовал на своей странице в соцсети фото района, в котором вырос. Примерно в это же время он заявил о планах возродить ростовский футбольный клуб СКА.



За месяц до этого стало известно, что музыкант погасил долги ростовского спортивного клуба «Антей».



Таким образом, как сам и заповедовал, музыкант не забывает свои корни, постоянно поддерживая связь с Ростовом.