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Суд прекратил уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения Ростовской области

Суд прекратил уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения Ростовской области
Кущевский районный суд Краснодарского края прекратил уголовное дело в отношении Станислава Беседовского по нереабилитирующим основаниям. Экс-заместителя министра здравоохранения Ростовской области не смогут привлечь к ответственности за превышение должностных полномочий.

В ходе заседания сторона защиты экс-чиновника ходатайствовала о прекращении тяжб в связи с истечением срока давности дела. Суд удовлетворил прошение 22 января. Беседовского освободили из-под стражи. Правда, восстановиться в должности он не сможет.

Судебный процесс продолжается над бывшим министром донского здравоохранения Татьяной Быковской. Не исключено, что ей тоже удастся избежать наказания. Учитывая статус и влияние экс-чиновницы, было бы наивно полагать, что перенос суда в соседний регион не оставит Быковской шансов выйти сухой из воды.

По версии следствия, бывший министр здравоохранения Ростовской области в 2019 году подписала документы о сотрудничестве 4 больниц с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», обеспечив организации контракты на немалую сумму. Тем самым были нарушены правила проведения закупки.

В октябре 2023 года Кущевский районный суд избрал Быковской меру пресечения. Она будет находиться в СИЗО до апреля 2024 года.
Фото: DonDay/правительство Ростовской области.
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