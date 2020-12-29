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Пригородному поезду Ростов – Таганрог добавят стоянку

Пригородному поезду Ростов – Таганрог добавят стоянку
Новая стоянка появится у одиннадцати электричек, следующих из Ростова в Таганрог. В связи с закрытием моста на Малиновского с 4 января пригородные поезда будут останавливаться на Темернике.

СКЖД информирует, что график движения составов немного изменится. О времени отправления и прибытия поездов пассажиров проинформируют позже.

Мост на Малиновского закроют 4 января 2021 года. Переправа в критическом состоянии и в любой момент может рухнуть. Остановка одной из основных артерий, связывающих Ростов с близлежащими населенными пунктами, очевидно, создаст в донской столице дорожный коллапс. Чтобы людям было проще добираться в областной центр, власти предложили вспомнить о городских электричках.

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