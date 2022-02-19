Президент России подписал документ о признании ДНР и ЛНР

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Президент Российской Федерации официально объявил о признании суверенными самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. О своем решении он сообщил 21 февраля во время обращения к россиянам.- Считаю необходимым принять давно уже назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Прошу Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о взаимопомощи и дружбе с обеими республиками, - объявил президент РФ.Два этих документа были подписаны совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником.