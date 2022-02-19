Члены Совбеза России призвали признать ДНР и ЛНР

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В понедельник, 21 февраля, президент РФ собрал членов Совета безопасности. Темой встречи стал вопрос признания Донецкой и Луганской Народных Республик.Все члены Совбеза РФ выступили за признание ДНР и ЛНР, а также сообщили о готовности России оказать всяческую поддержку республикам. Дмитрий Медведев напомнил, что на этих территориях проживают несколько сотен тысяч граждан РФ. Поэтому Россия должна защищать своих жителей.Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко сказала, что пришло время принимать решение. Дальше забалтывать, заматывать — просто аморально. Остальные члены Совбеза также выступили за признание республик.Ситуация обострилась 18 февраля, когда глава ДНР Денис Пушилин объявил экстренную эвакуацию жителей республики в Ростовскую область. В регионе ввели режим ЧС, полиция и экстренные службы работают в усиленном режиме.В первые сутки эвакуации ДНР и ЛНР покинули более 30 тысяч человек. За выходные порядка 70 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область. Часть из них осталась, других отправили в соседние регионы.Причиной срочной эвакуации стало обострение ситуации на территории республик.