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Пожилой мужчина погиб при пожаре в бесхозной постройке в Ростовской области

Пожилой мужчина погиб при пожаре в бесхозной постройке в Ростовской области
При пожаре в бесхозной постройке в Ростовской области погиб пожилой мужчина. Происшествие случилось днем 25 октября в поселке Манычстрой Сальского района.

По данным МЧС по Ростовской области, на улице Театральной загорелась бесхозная постройка. В огненном капкане оказался человек. Однако спасти его не удалось. Труп 64-летнего мужчины вынесли во время тушения пожара.

- Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в ведомстве.

Что делал пенсионер в тот день в бесхозном строении и как произошел пожар, неизвестно.
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