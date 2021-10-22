Пожилой мужчина погиб при пожаре в бесхозной постройке в Ростовской области

При пожаре в бесхозной постройке в Ростовской области погиб пожилой мужчина. Происшествие случилось днем 25 октября в поселке Манычстрой Сальского района.По данным МЧС по Ростовской области, на улице Театральной загорелась бесхозная постройка. В огненном капкане оказался человек. Однако спасти его не удалось. Труп 64-летнего мужчины вынесли во время тушения пожара.- Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в ведомстве.Что делал пенсионер в тот день в бесхозном строении и как произошел пожар, неизвестно.