Водители пожаловались на пробки перед платным участком трассы в Ростовской области



На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области водители вынуждены простаивать в пробках перед платным участком дороги.



На дорожную ситуацию автовладельцы пожаловались в соцсетях. По словам водителей, дорожные заторы растягиваются на два километра. В пробках водители теряют от 30-40 минут до нескольких часов.



В пресс-службе компании-оператора платных дорог «Автодор» сообщили, что в курсе сложившейся ситуации.

- Заторы связаны с высокой интенсивностью движения в данный период, - пояснил представитель организации. – За сутки через терминалы проходят 65 тысяч автомобилей. В настоящее время работают все девять шлюзов на юг и на север. О сложившейся ситуации мы доложили руководству. Пока какого-либо технического решения, способствующего ликвидации пробок, не найдено. Как-только будут разработаны какие-либо меры, мы их сразу внедрим.



Пиковые ситуации складываются в выходные и приходятся на период с 16 до 21 часа. Водители возмущены таким качеством платных услуг. Дорога на юг страны в летний период всегда была загруженной. Почему этот момент не учли при установке терминалов, непонятно. Автовладельцы считают, что значительно процесс ускорила бы автоматизированная система взимания платы за проезд.







Добавим, что платный участок находится с 1 091-го по 1 119-й км и имеет протяженность около 28 километров. Платная дорога начинается после выезда из Ростова через Батайск и заканчивается на границе с Краснодарским краем в районе Цукеровой Балки.