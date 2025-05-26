Полина Диброва прошлась по красной дорожке в платье с глубоким декольте

Фото: СоцСети

Ростовчанка Полина Диброва вышла на красную дорожку в коротком платье с откровенным вырезом. Снимки появились в соцсетях 24 мая.Накануне многодетная мама отправилась на светское мероприятие со своим мужем. Она получила награду на премии «Персона года – 2025». Образ подобран довольно откровенный: мини-платье с глубоким декольте белого цвета, туфли-лодочки на шпильке и серебристая брендовая сумочка.На премии девушке вручили награду «За вклад в объединение женщин».Подписчиков восхитил образ Дибровой. Хотя ранее фанаты довольно резко критиковали ее образы.