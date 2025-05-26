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Полина Диброва прошлась по красной дорожке в платье с глубоким декольте

Полина Диброва прошлась по красной дорожке в платье с глубоким декольте
Ростовчанка Полина Диброва вышла на красную дорожку в коротком платье с откровенным вырезом. Снимки появились в соцсетях 24 мая.

Накануне многодетная мама отправилась на светское мероприятие со своим мужем. Она получила награду на премии «Персона года – 2025». Образ подобран довольно откровенный: мини-платье с глубоким декольте белого цвета, туфли-лодочки на шпильке и серебристая брендовая сумочка.

На премии девушке вручили награду «За вклад в объединение женщин».

Подписчиков восхитил образ Дибровой. Хотя ранее фанаты довольно резко критиковали ее образы.
Фото: СоцСети
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