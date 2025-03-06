Полицейским, пострадавшим в ДТП в Ростовской области, предстоят операции

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Двое сотрудников полиции, попавших в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Азовском районе Ростовской области, продолжают бороться за жизнь. Один из них находится в тяжелом состоянии, а второй уже идет на поправку. Об этом сообщает Donday.После почти двух недель интенсивной терапии врачи оценивают состояние одного из полицейских как критическое. Он все еще без сознания и нуждается в постоянном медицинском уходе. Его коллега, находившийся на пассажирском сиденье, постепенно восстанавливается. Ему предстоит очередная операция на ногах.Перевод пострадавших в ростовский госпиталь МВД пока не рассматривается. Врачи считают, что сначала необходимо стабилизировать их состояние, а затем уже транспортировать в более специализированное медицинское учреждение.Авария произошла 24 февраля. Двое полицейских, направлявшихся в суд для перевозки 45-летнего мужчины, попали в ДТП из-за сложных погодных условий. В тот день в регионе шёл сильный снегопад, который привёл к образованию снежного покрова на трассе Азов — Староминская. Из-за скользкой дороги автомобиль «Лада-211440», в котором находились полицейские, потерял управление и вылетел с трассы. В результате столкновения машина превратилась в груду металла.Мужчины получили множественные переломы, включая переломы позвоночника, копчика, тазобедренных костей и обеих ног. Их травмы требуют длительного и комплексного лечения.