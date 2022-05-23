Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону вырос до 8 940

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В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом. По информации на 24 мая, теперь он равен 8 940 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения опасного вируса начал снижаться. Он достиг отметки 1,38. Как правило, это значение дает понять, скольких человек за сутки может заразить один инфицированный.Темп прироста пациентов с COVID-19 тоже снизился. Он уменьшился в полтора раза. За последние 24 часа медики зафиксировали 89 случаев заболевания (в предыдущий день их количество достигало 135).Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 375 678 человек. Как сообщили в областном правительстве, 10 921 из них скончался от тяжелых последствий болезни.