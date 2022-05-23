Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону вырос до 8 940
В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом. По информации на 24 мая, теперь он равен 8 940 на 100 тысяч населения.
Коэффициент распространения опасного вируса начал снижаться. Он достиг отметки 1,38. Как правило, это значение дает понять, скольких человек за сутки может заразить один инфицированный.
Темп прироста пациентов с COVID-19 тоже снизился. Он уменьшился в полтора раза. За последние 24 часа медики зафиксировали 89 случаев заболевания (в предыдущий день их количество достигало 135).
Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 375 678 человек. Как сообщили в областном правительстве, 10 921 из них скончался от тяжелых последствий болезни.