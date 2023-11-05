Подробности смертельного ДТП в Зерноградском районе

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Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Зерноградском районе. Трагедия произошла 3 ноября на автодороге Усьман – Сальск, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Около 20 часов 19-летняя Анастасия Прокопенко вместе с парнем вышла из рейсового автобуса неподалеку от поселка Малый Лог. Молодые люди решили перебежать на противоположную сторону дороги. В этот момент им навстречу двигался 23-летний водитель автомобиля «БМВ 320». Он не успел вовремя затормозить и снес девушку. От полученных травм она скончалась на месте. Парень-пешеход в происшествии не пострадал.Ранее стало известно, что погибшая проживала в городе Шахты.