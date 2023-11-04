В Ростовской области 19-летняя девушка погибла под колесами авто
В Ростовской области водитель легковушки сбил 19-летнюю девушку. Жительница города Шахты Анастасия Прокопенко попала под колеса машины вечером 30 ноября.
Около 20 часов горожанка с парнем вышла из рейсового автобуса на трассе в Зерноградском районе. Они переходили дорогу, когда на горизонте появился автомобиль. Водитель транспорта не успел притормозить и на большой скорости сбил девушку.
Как сообщил KVU, прибывшие медики констатировали смерть Анастасии. В каком состоянии находится ее возлюбленный, не уточняется. Возможно, парень успел отпрыгнуть от машины.