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Стали известны детали смертельного ДТП с двумя большегрузами в Ростовской области: видео

Стали известны детали смертельного ДТП с двумя большегрузами в Ростовской области: видео
Стали известны подробности аварии с участием двух большегрузов на трассе Егорлыкская-Сальск. Авария случилась около полудня 1 июня в Целинском районе.

За рулем автомобиля МАН с полуприцепом со стороны Сальска ехал 47-летний мужчина. Водитель не учел скользкую дорогу из-за дождя и превысил скорость. Машину занесло на встречку, по которой приближался 33-летний водитель за рулем КамАЗа, перевозящего цемент.

От силы удара оба большегруза загорелись. Водители оказались заперты в огненной ловушке и не смогли выбраться.

- От полученных телесных повреждений они скончались на месте, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

На видео, опубликованном с места происшествия, видно, что автомобили разворотило на всю проезжую часть, и то от них остались лишь обугленные обломки. Правда, все же нескольким мешкам цемента удалось уцелеть. Машины восстановлению не подлежат.

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