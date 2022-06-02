У бывшего кинотеатра «Буревестник» в Ростове-на-Дону может снова появиться остановка

Фото: rostov.ru

В Ростове-на-Дону у бывшего кинотеатра «Буревестник», что находится на Ворошиловском проспекте, может снова появиться остановка. Об этом сообщается на сайте ростовского гортранспорта.Остановка сейчас располагается на южной стороне пересечения площади Советов с Ворошиловским проспектом. В час пик возле нее буквально не протолкнуться из-за нескольких десятков автобусов и сотни спешащих людей. Решение о том, чтобы сделать остановочный пункт двойным, могло бы немного систематизировать движение общественного транспорта на этом участке.Однако такое решение доставит ростовчанам и неудобства. Тем, кому подходят сразу несколько маршрутов, придется каждый раз «нырять» в подземный переход. На это тоже требуется время. Кроме того, есть и другая проблема, которую не решить двойной остановкой. На площади Советов автобусы часто могут стоять от пяти до десяти минут, чем задерживают и пассажиров, и других водителей. Если транспортные компании найдут выход из этой ситуации, то подъехать к остановке уже будет несложно.