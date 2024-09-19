Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки под Ростовом останется в СИЗО еще на месяц

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В Ростовской области суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве 8-летней девочки. Руслан Ш. будет содержаться в СИЗО до 17 октября. Об этом пишетЖестокое убийство 8-летней девочки произошло 17 мая в станице Ольгинской недалеко от Ростова. Второклассница днем пошла в магазин и пропала. Родители запаниковали, когда она не вернулась домой. На поиски девочки вышла почти вся станица. Осмотрели все: ближайшие магазины, аптеки, опросили всех соседей и подруг девочки. Все надежды разбились, когда тело ребенка обнаружили в лесополосе.По версии следствия, к школьнице подъехал незнакомец за рулем белого эвакуатора. Когда малышка села на пассажирское кресло, мужчина вывез ее из станицы и задушил.