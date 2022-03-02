Под Волгоградом пастух продал жителю Ростовской области чужой скот

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Ростовская область известна своей сельскохозяйственной деятельностью. Во многих муниципалитетах люди разводят скот. Но иногда дончанам приходится покупать животных в других регионах. Один из местных жителей решил взять КРС (прим. - крупный рогатый скот) в Быковском районе Волгоградской области.Мужчина связался с продавцом и приехал за товаром на место. Ничего не предвещало беды - скот хороший, цена приемлемая. Расплатившись и забрав животных, дончанин вернулся домой. Однако позже оказалось, что он стал участником мошеннической схемы.Выяснилось, что 48-летний житель города Волжского работал пастухом на одной из ферм в Быковском районе. В тот день он выдал себя за владельца стада и заключил сделку без ведома хозяина. Воспользовавшись ситуацией, он продал трех овцематок и быка, выручив более 100 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина вместе с сожительницей скрылся.Когда владелец фермы приехал, то обнаружил, что пастух исчез вместе с несколькими животными. Тогда хозяин написал заявление в полицию. Похитителя овец вскоре задержали и возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». За попытку подзаработать денег нечестным образом мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.В ходе расследования скот вернули владельцу, а жителю Ростовской области обвиняемый сам возместил ущерб, вернув деньги.- После сбора всех доказательств уголовное дело направлено для рассмотрения в Быковский районный суд, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.