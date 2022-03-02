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Под Волгоградом пастух продал жителю Ростовской области чужой скот

Под Волгоградом пастух продал жителю Ростовской области чужой скот
Ростовская область известна своей сельскохозяйственной деятельностью. Во многих муниципалитетах люди разводят скот. Но иногда дончанам приходится покупать животных в других регионах. Один из местных жителей решил взять КРС (прим. - крупный рогатый скот) в Быковском районе Волгоградской области.

Мужчина связался с продавцом и приехал за товаром на место. Ничего не предвещало беды - скот хороший, цена приемлемая. Расплатившись и забрав животных, дончанин вернулся домой. Однако позже оказалось, что он стал участником мошеннической схемы.

Выяснилось, что 48-летний житель города Волжского работал пастухом на одной из ферм в Быковском районе. В тот день он выдал себя за владельца стада и заключил сделку без ведома хозяина. Воспользовавшись ситуацией, он продал трех овцематок и быка, выручив более 100 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина вместе с сожительницей скрылся.

Когда владелец фермы приехал, то обнаружил, что пастух исчез вместе с несколькими животными. Тогда хозяин написал заявление в полицию. Похитителя овец вскоре задержали и возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». За попытку подзаработать денег нечестным образом мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

В ходе расследования скот вернули владельцу, а жителю Ростовской области обвиняемый сам возместил ущерб, вернув деньги.

- После сбора всех доказательств уголовное дело направлено для рассмотрения в Быковский районный суд, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото: fermoved.ru.
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