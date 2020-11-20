Под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся более 22 тысяч дончан

Под наблюдением врачей находятся более 22 тысяч жителей донского региона. По данным регионального правительства на 21 ноября, под медицинским наблюдением находятся 22 850 человек. Снято оно с 94,56 тысячи человек. За весь период им были охвачены 117,41 тысячи человек.Под наблюдение врачей попадают те граждане, у которых есть хотя бы один положительный тест на коронавирус, был контакт с заболевшим или есть явные признаки заболевания.Если тест на коронавирус покажет положительный результат, то человек из реестра наблюдаемых попадет в список заболевших. Таких в регионе нарастающим итогом 37 146 человек, из которых 312 инфицированных зарегистрировали за последние сутки.