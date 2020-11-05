В Ростовской области 19 298 человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирусом. Об этом говорится в очередном отчете регионального правительства.По данным на 7 ноября, под медицинским наблюдением находятся 19 298 жителей донского региона. Это значит, что у людей есть явные симптомы заболевания, был контакт с больными людьми или есть хронические заболевания. Также под наблюдением врачей находятся те, у кого есть несколько или хотя бы один положительный тест на коронавирус. Сняты с медицинского наблюдения 91,01 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 110,3 тысячи человек.Растет и общее количество зараженных коронавирусом. За последние сутки в Ростовской области коронавирус нашли у 314 человек, а общее число заболевших - 32 805 человек. Число жертв за все время пандемии достигло 929 дончан.