Следователи завели дело по факту гибели матери с детьми при пожаре под Волгодонском

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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" по факту гибели матери и двух ее детей при пожаре в Волгодонском районе. Трагедия произошла утром 29 мая в хуторе Мокросоленом на улице Лесхозной, 6.Во время возгорания частного дома отравились угарным газом 33-летняя женщина и двое ее детей - 13 и 4 лет. Свою 8-летнюю дочку дончанка успела вывести из огня. Удалось спастись и бабушке детей.В СУ СК по Ростовской области отметили, что после завершения осмотра места происшествия следователем будет назначено проведение пожаро-технической экспертизы с целью установления причины возгорания в домовладении, а также судебно-медицинских экспертиз.В прокуратуре донского региона добавили, что надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины, обстоятельства и условия произошедшего.