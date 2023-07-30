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По дороге из Ростова в Мокрый Батай пропал без вести 57-летний мужчина

По дороге из Ростова в Мокрый Батай пропал без вести 57-летний мужчина
В Ростовской области без вести пропал 57-летний мужчина. Валерий Филонов не выходит на связь с близкими с 17 июля.

Уроженец Ростова уехал из дома 17 июля. Предварительно, он направлялся в село Мокрый Батай. Через некоторое время Валерий перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Родственники забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Позднее к поискам подключились волонтеры.

Валерий Филонов среднего роста – 175 сантиметров и нормального телосложения. У него темно-русые волосы с проседью и серо-голубые глаза. В день исчезновения он был одет в темно-синюю майку с рисунком красных цветов, синие джинсы и обут в черные сланцы.

Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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