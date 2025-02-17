Пешеходную аллею в парке имени Н. Островского отремонтируют за 4,3 миллиона рублей

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В Ростове отремонтируют аллею в парке имени Николая Островского. Об этом стало известно из документации на сайте госзакупок.Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция парков города Ростова-на-Дону» разместило на сайте закупку.Согласно условиям тендера, необходимо привести в порядок пешеходную аллею парка. Максимальная стоимость контракта составляет 4,3 миллиона рублей.Оплата за выполненные работы будет осуществляться из городского и регионального бюджетов.Одним из ключевых условий договора является гарантия качества работ. Исполнитель должен предоставить гарантию на свою работу сроком на пять лет. В случае обнаружения дефектов в работе исполнитель обязан устранить их за свой счёт.Для участия в тендере необходимо подать заявку до 25 февраля.