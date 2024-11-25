Фото: Евгения Лавриненко

Пассажиры загоревшегося самолета донской авиакомпании «Азимут» получат компенсацию. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на Евгению Лавриненко, которая летела на борту вместе со своей дочерью.Вечером 24 ноября в аэропорту Антальи произошёл пожар на самолёте Sukhoi Superjet 100-95LR. Следствие считает, что причиной возгорания стал грубый контакт с землей, из-за чего загорелся фюзеляж — корпус воздушного судна, в котором размещаются пассажиры, экипаж и груз.На борту находился 91 человек, из которых 87 были пассажирами.По словам пассажирки, посадка была жесткой. Заплакали дети, многие ударились о соседние кресла. Кроме того, не загорелся свет.Пилот позвал всех сотрудников. В самолете началась паника. Люди вскакивали со своих мест, пытаясь достать чемоданы и поставить их в проходе. Вдруг за окном вспыхнул огонь, и в салоне появился дым. На борту началась давка. Никто не уступал дорогу, все пытались вытащить свои чемоданы, но это было бесполезно.- Мы сидели в самом конце. Сзади шел дым. И тут кто-то крикнул, что сзади появились спасательные трапы. Мы бежим назад, а там дым еще сильнее. Начинаем задыхаться. И нам говорят: «Наоборот, бегите вперед!». Я кричу своему ребенку, чтобы она закрывала лицо тряпочкой, чтобы могла дышать, - поделилась девушка.По словам девушки, они с дочерью выходили из самолета одними из самых последних. К этому времени приехали пожарные и начали тушить самолет. Людей спустили с борта на спасательном трапе.Евгения рассказала, что было очень страшно. Все побежали в поле, потому что никто не знал, что произойдёт с самолетом.Пассажиров разместили в здании аэропорта, а позже предоставили ночлег в кафе. По словам Евгении, людям предоставили только бургеры и воду, но даже это было сделано не компанией «Азимут», а администрацией турецкого аэропорта. Багаж пассажиры смогли получить только спустя восемь часов ожидания.На следующий день компания «Азимут» сообщила пассажирам о готовности предоставить компенсацию в размере ста тысяч рублей за моральный ущерб.Для получения компенсации необходимо заполнить заявление на выплату, приложить отсканированные копии документов и указать реквизиты. Компания обещает перевести деньги в течение 14 рабочих дней.По информации Евгении, пять пассажиров подали иск против перевозчика.