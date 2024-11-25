Пассажиры загоревшегося самолета донской авиакомпании «Азимут» получат компенсацию
Пассажиры загоревшегося самолета донской авиакомпании «Азимут» получат компенсацию. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на Евгению Лавриненко, которая летела на борту вместе со своей дочерью.
Вечером 24 ноября в аэропорту Антальи произошёл пожар на самолёте Sukhoi Superjet 100-95LR. Следствие считает, что причиной возгорания стал грубый контакт с землей, из-за чего загорелся фюзеляж — корпус воздушного судна, в котором размещаются пассажиры, экипаж и груз.
На борту находился 91 человек, из которых 87 были пассажирами.
По словам пассажирки, посадка была жесткой. Заплакали дети, многие ударились о соседние кресла. Кроме того, не загорелся свет.
Пилот позвал всех сотрудников. В самолете началась паника. Люди вскакивали со своих мест, пытаясь достать чемоданы и поставить их в проходе. Вдруг за окном вспыхнул огонь, и в салоне появился дым. На борту началась давка. Никто не уступал дорогу, все пытались вытащить свои чемоданы, но это было бесполезно.
Фото: Евгения Лавриненко
- Мы сидели в самом конце. Сзади шел дым. И тут кто-то крикнул, что сзади появились спасательные трапы. Мы бежим назад, а там дым еще сильнее. Начинаем задыхаться. И нам говорят: «Наоборот, бегите вперед!». Я кричу своему ребенку, чтобы она закрывала лицо тряпочкой, чтобы могла дышать, - поделилась девушка.
По словам девушки, они с дочерью выходили из самолета одними из самых последних. К этому времени приехали пожарные и начали тушить самолет. Людей спустили с борта на спасательном трапе.
Евгения рассказала, что было очень страшно. Все побежали в поле, потому что никто не знал, что произойдёт с самолетом.
Пассажиров разместили в здании аэропорта, а позже предоставили ночлег в кафе. По словам Евгении, людям предоставили только бургеры и воду, но даже это было сделано не компанией «Азимут», а администрацией турецкого аэропорта. Багаж пассажиры смогли получить только спустя восемь часов ожидания.
Фото: Евгения Лавриненко
На следующий день компания «Азимут» сообщила пассажирам о готовности предоставить компенсацию в размере ста тысяч рублей за моральный ущерб.
Для получения компенсации необходимо заполнить заявление на выплату, приложить отсканированные копии документов и указать реквизиты. Компания обещает перевести деньги в течение 14 рабочих дней.
По информации Евгении, пять пассажиров подали иск против перевозчика.