Фото: Правительство РО

В Ростове жители поврежденного от БПЛА дома смогли зайти в квартиры за вещами. Об этом сообщил глава Советского района Никита Паремузов.Напомним, что в ночь на 14 января произошла атака БПЛА на Ростов. В результате была повреждена многоэтажка в микрорайоне Левенцовском. По заявлению местных властей, одному подъезду грозит обрушение. Но позже стало известно, здание удастся спасти. Пока идут ремонтные работы, людей в квартиры не допускали. Но 20 января после проведения определенных работ все же жильцам разрешили забрать документы и необходимые вещи.Глава отметил, что страховочные работы по укреплению несущих конструкций пострадавшего в результате воздушной атаки подъезда в Левенцовке ведутся по плану.«Сегодня начали допуск жильцов для того, чтобы забрать документы и ценные вещи», — написал Никита Паремузов.