Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жители поврежденного от БПЛА дома смогли зайти в квартиры за вещами

В Ростове жители поврежденного от БПЛА дома смогли зайти в квартиры за вещами
В Ростове жители поврежденного от БПЛА дома смогли зайти в квартиры за вещами. Об этом сообщил глава Советского района Никита Паремузов.

Напомним, что в ночь на 14 января произошла атака БПЛА на Ростов. В результате была повреждена многоэтажка в микрорайоне Левенцовском. По заявлению местных властей, одному подъезду грозит обрушение. Но позже стало известно, здание удастся спасти. Пока идут ремонтные работы, людей в квартиры не допускали. Но 20 января после проведения определенных работ все же жильцам разрешили забрать документы и необходимые вещи.

Глава отметил, что страховочные работы по укреплению несущих конструкций пострадавшего в результате воздушной атаки подъезда в Левенцовке ведутся по плану.

«Сегодня начали допуск жильцов для того, чтобы забрать документы и ценные вещи», — написал Никита Паремузов.
Фото: Правительство РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.