В Ростове в микрорайоне Суворовский к концу октября установят модульную поликлинику

Фото: госзакупки

Долгожданная модульная поликлиника в густонаселённом ростовском микрорайоне Суворовский будет построена к 30 октября 2026 года. Об этом свидетельствуют данные контракта, размещенного на портале госзакупок.Новое медучреждение призвано решить острую проблему с доступностью медицинской помощи в районе. Существующее отделение городской поликлиники №41, рассчитанное всего на 70 посещений в смену, не справляется с нагрузкой из-за высокой плотности населения, вынуждая врачей работать в авральном режиме и принимать втрое больше пациентов.Вопрос о строительстве новой поликлиники был поднят еще в марте 2025 года, когда жители микрорайона пожаловались на переполненные коридоры и длительное ожидание приема. В качестве решения было выбрано возведение быстровозводимого модульного здания на улице Вавилова, 150.Контракт на строительство, оцененный в 270 миллиардов рублей, был разыгран городской больницей №41 в конце декабря 2025 года. Победитель определился 19 января – им стал единственный участник, чья заявка соответствовала всем требованиям.Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить строительство до 30 октября текущего года. В новом здании площадью почти 1500 квадратных метров предусмотрены кабинеты терапевтов (не менее семи), кабинеты узких специалистов (гинеколога, офтальмолога, эпидемиолога, хирурга, оториноларинголога, кардиолога, невролога, уролога, эндокринолога), а также смотровые и процедурные кабинеты, дневные стационары, кабинеты УЗИ и маммографии. После завершения работ поликлиника будет передана городской поликлинике №41.