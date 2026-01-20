Ростовчане могут вновь увидеть полярное сияние 20 января

Фото: соцсети

Жители Ростова-на-Дону могут вновь увидеть полярное сияние 20 января, сообщил астроном Николай Дёмин.В ночь на 20 января жители Ростовской области наблюдали необычное природное явление — ярко окрашенное небо, переливающееся разными цветами. Это явление известно как полярное или северное сияние. Фотосвидетельства этого красивого зрелища быстро распространились в социальных сетях. По словам экспертов, причиной сияния стала магнитная буря.Для всех, кто не успел насладиться этим великолепным зрелищем, есть шанс увидеть его снова. Николай Дёмин отметил, что над Северной Америкой продолжается магнитная буря, вызванная мощной вспышкой. Вероятность появления полярного сияния в Ростове-на-Дону вечером 20 января с 19:30 до 22:00 очень высока.Однако точное время наблюдения может варьироваться.