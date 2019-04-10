Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове прогнозируются пасмурные и дождливые выходные

В Ростове прогнозируются пасмурные и дождливые выходные
Роставчанам, которые собирались на пикник на этих выходных, придётся изменить свои планы. По прогнозу синоптиков в субботу и в воскресенье в Ростове будет дождливо и пасмурно.

Днём 13 апреля в донской столице температура поднимется до +15. Будет идти небольшой дождь.

В воскресенье температура поднимется ещё на несколько градусов, но будет пасмурно, а к вечеру снова пойдёт дождь.

В начале следующей недели также прогнозируются осадки. Тёплая и солнечная погода установится в донской столице только к четвергу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.