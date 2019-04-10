В Ростове прогнозируются пасмурные и дождливые выходные



Роставчанам, которые собирались на пикник на этих выходных, придётся изменить свои планы. По прогнозу синоптиков в субботу и в воскресенье в Ростове будет дождливо и пасмурно.



Днём 13 апреля в донской столице температура поднимется до +15. Будет идти небольшой дождь.



В воскресенье температура поднимется ещё на несколько градусов, но будет пасмурно, а к вечеру снова пойдёт дождь.



В начале следующей недели также прогнозируются осадки. Тёплая и солнечная погода установится в донской столице только к четвергу.