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Парковка в Ростове снова станет платной

Парковка в Ростове снова станет платной
Жители Ростова-на-Дону снова должны будут платить за парковку. Об этом проинформировали в «Ростовской парковочном пространстве».

В городе с 30 марта разрешалось оставлять машины на отведённых для этого местах бесплатно. Такая мера была введена из-за пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции. Сейчас донской регион выходит из режима самоизоляции, люди вернулись к работе, стали гулять и посещать различные заведения. Поэтому парковки снова становятся платными.

Автомобилистам надо будет платить за то, чтобы оставить машину, с 6 июля. Платные парковки расположены на участках от Театрального проспекта до переулка Доломановского и от Береговой до Текучёва. Штраф за неуплату — 1 500 рублей. Льготы предусмотрена только для участников Великой Отечественной войны.

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