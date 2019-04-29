Отходы нужно перерабатывать, чтобы не было свалок



Пару недель назад общественность станицы Кировского Кагальницкого района озабочена одним – у них на окраине может появиться мусороперерабатывающий завод. Народ, естественно против строительства предприятия. Активисты на электронных площадках собирают подписи и расклеивают листовки с требованием прекратить строительство мусороперерабатывающего завода. Не обходится и без мирных демонстраций против мусорного полигона.



Казалось бы, все логично. Операторы по сбору твердых коммунальных отходов подняли цены на свои услуги и собираются строить огромные полигоны. Все это возмущает людей. Но, ситуация немного другая, в которой стоит тщательно разобраться. И когда детально углубляешься, то понимаешь, что эта история больше похожа на манипуляцию мнением простых людей, чем на желание оградить станицу от экологической катастрофы.



Под одну гребенку



В марте 2019 года ООО «Донэкопром» разместило объявление в местной газете о публичных слушаниях в станице Кировской по вопросу строительства предприятия по переработке промышленных отходов. Спустя время в этом же СМИ вышло большое интервью с директором по развитию «Донэкпрома» Дмитрием Афониным, где он рассказал о проекте. Дмитрий Афонин попытался объяснить, что предприятие не имеет никакого отношения ни к мусорной реформе, ни к региональным операторам. Более того, он отмечал, что никто не планирует строить полигон бытовых отходов, и никто ничего не будет сжигать. Речь идет о предприятии по переработке промышленные отходы: пластик, бумага, резина (автомобильные покрышки), строительный мусор, маслосодержащие грунты, отработанные масла…



Все эти продукты не подвержены гниению, разложению. Они не выделяют газы и жуткие запахи, не привлекают паразитов, стаи птиц и диких животных.



«Донэкопром», в отличие от мусорных операторов, не собирает деньги с народа. Более того, они готовы платить жителям станицы за сданное вторсырье по рыночным ценам. Не говоря уже о том, что на предприятии будет открыто 50 новых рабочих мест.



Казалось бы - цивилизованный подход. О своих намерениях компания объявила публично и готова так же открыто ответить на любые вопросы.



Контролируемый протест



Несмотря на все положительные стороны проекта в станице появились яростные противники строительства мусороперерабатывающего предприятия. Группа активистов, стали распространять слухи о строительстве завода. Они начали заявлять, что жизнь Кировской будет испорчена и непригодна для жизни. По их словам, мусорный полигон (который никогда и не планировался) будет тлеть, а ядовитые газы отравлять всех вокруг.



В связи с этим группа людей начали распространять листовки с призывами выйти на акции протеста и не дать «случиться катастрофе». В нескольких СМИ появились публикации с описание апокалиптических последствий деятельности предприятия. На светлый праздник - Пасху над местным кладбищем появился огромный баннер с надписью: «Мы против строительства завода по переработке мусора и размещению полигона по захоронению опасных отходов на территории станицы Кировской Кагальницкого района Ростовской области. Оставьте здоровье нам и нашим детям!». Машины заклеивали стикерами с призывами прекратить травить людей.



Все выглядит очень странно, никакое предприятие не то, что не построено, нет даже документов, разрешающих его строительство.



Складывается впечатление, что у всей этой «протестной активности» есть одна цкль – ввести людей в заблуждение и попросту сорвать публичные слушания, которые сделают процедуру строительства предприятия невозможной.



Горы мусора



Удивительно и то, что рядом с тем местом, где планируется строительство перерабатывающего предприятия, горы мусора: тысячи пластиковых и стеклянных бутылок, разбитая бытовая техника, строительный и прочий бытовой мусор. Судя по всему, все это богатство «копилось» не один год.



Разумеется, свозят весь этот хлам не инопланетяне и даже не враги из станиц, а сами жители Кировской. И делают они это вовсе не от хорошей жизни. Им самим некуда девать накопившийся в их домах и дворах хлам.



По скромным подсчетам можно предположить, что на свою деятельность против строительства предприятия они направили порядка 100 - 200 тысяч рублей. Если они действительно так пекутся о чистоте станицы, то почему бы им не потратить эти деньги на уборку окрестностей Кировской? Почему бы не распространять листовки, призывающие местных жителей не загрязнять природу, не выкидывать мусор, не превращать природу в свалку?



Поговаривают, что за активистами, стоит несколько влиятельных бизнесменов у которых «исторический конфликт» с местной властью.



Вот они и решили «свалить» ее, используя мусорную тему. Ушлые предприниматели руками простого народа собираются решить все свои неразрешенные до этого проблемы. Вот они и привлекли инициативную группу, которая поднимает волну «народного гнева».



Что в действительности



Действительно, ООО «Донэкопром» собирается построить на 11 га земли недалеко от станицы Кировской предприятие по переработке промышленных отходов. Здесь планируется организовать участок приема и сортировки отходов, участок переработки и участок хранения. Ничего из того, что они будут принимать, перерабатывать и хранить не предполагает ни выделения газов, ни запахов. Здесь так же не планируется сжигание отходов. Не переработанные отходы будут храниться в специально оборудованном месте.



Директор по развитию «Донэкопром» Дмитрий Афонин отмечает, что в Кировской не собираются захоранивать три миллиона тонн отходов, как утверждают активисты.



- Изначально проектная мощность предприятия планировалась на уровне 186 тысяч тонн промышленных отходов в год. Сейчас мы корректируем эту цифру в сторону снижения – до 100 тысяч тонн. Особо подчеркнем - именно проектная мощность. Ни одно предприятие не работает на полную проектную мощность. А это значит, что мы будем принимать около 60-70 тысяч тонн промышленных отходов в год. Примерно 25% от этого объема перерабатывается. Еще 20-25 процентов планируется сортировать и вывозить для переработки на другие, специализированные предприятия. На месте будет храниться не более 50-60 процентов отходов, - отмечает Дмитрий Афонин. – Активисты же говорят, что мы просто строим полигон для захоронения мусора. Но это же абсолютный бред. Большую часть отходов мы закупаем у промышленных предприятий. Какой смысл платить за пластик, отработанные масла, металлосодержащие отходы, что бы их потом закапывать? В чем тогда будет наша выгода. Ведь мы не мусорные операторы. Нам никто не обязан платить по установленным тарифам.



Дмитрий Афонин также добавил, что ООО «Донэкопром», открыта для разговоров и дискуссий. Их компания готова терпеливо разъяснять людям, что никакого вреда окружающей среде, здоровью мусороперерабатывающее предприятие не несет.



В самой станице Кировской живет и глава администрации Кагальницкого района Игорь Грибов. И вряд ли бы он согласился построить опасное предприятие недалеко от его дома.





- Я понимаю, что жители станицы Кировской обеспокоены. Каждый день нам говорят о мусорной реформе в стране, новых полигонах коммунальных отходов, о протестах людей. Но в нашей станице не будет никакого полигона коммунальных отходов. А те, кто утверждают, что власти что-то предпринимают в тайне от населения просто обманывают людей, - отмечет Игорь Грибов.



По словам главы администрации, местные жители узнали о строительстве завода из местной газеты, где была публикация о предстоящих слушаниях. Инициаторы проекта выступили в прессе с интервью, где подробно рассказали о своих планах.



- После публикации в газете мы собрали районных депутатов и специалистов в ДК станицы Кировской, что бы ответить на все интересующие вопросы, развеять опасения, - продолжает Игорь Грибов. - Мы собрали людей в Доме культуры, а не за семью замками. К нам пришли сотни жителей станицы. И это называется тайным решением? Организаторы предприятия сами выступили инициаторами открытого диалога с местными жителями. Сейчас в Кировской действует их постоянное представительство, и каждый может прийти и получить ответы на все интересующие вопросы.



7 мая в ДК состоятся общественные слушания. Там все желающие смогут задать любые вопросы. Получить исчерпывающие ответы. Никто не принимает решений за спинами людей. Никто не перешагнет нормы закона. Никое предприятие не будет построено, пока проект не пройдет строжайшую экологическую и техническую экспертизу, которую осуществляют федеральные ведомства.



После всего вышеперечисленного становится понятно, что активно дезинформирует людей. Они вводят жителей Кировской в заблуждение, лоббируя при этом, свои личной интересы и амбиции.