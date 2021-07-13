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От коронавируса скончался еще 21 житель Ростовской области

От коронавируса скончался еще 21 житель Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончался еще 21 человек. По данным на 15 июля, в числе умерших - 12 женщин в возрасте от 37 до 82 лет и девять мужчин - от 52 до 79 лет. Всего за период пандемии инфекция забрала жизни 4 899 человек.

Растет и количество заболевших. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 322 человек. Общее число зараженных достигло 103 690. В связи с ухудшением ситуации по COVID-19 в Ростовской области ввели обязательную вакцинацию и ужесточили карантинные меры. Однако прирост инфицированных становится все больше, а патологоанатомы едва успевают регистрировать случаи смерти от COVID-19. Кроме того, на территории донского региона все больше выявляют пациентов с индийским штаммом коронавируса.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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