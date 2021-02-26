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От COVID-19 скончалась невролог Ростовской областной детской больницы

От COVID-19 скончалась невролог Ростовской областной детской больницы
Невролог Областной клинической детской больницы Ростовской области скончалась на 58-м году жизни. Ануш Дагалдян не стало еще 4 января, но ее имя появилось в списке памяти жертв COVID-19 только спустя пару месяцев.

Ануш Дагалдян всю жизнь прожила в донской столице. В течение 31 года работы женщина лечила детей.

Врач получила образование педиатра в 1988 году в Ростовском ордена Дружбы и народов мединституте (РостГМУ). Через год она начала работу в областной детской больнице врачом-педиатром инфекционно-боксированного отделения для грудных детей. Позже Ануш Дагалдян стала врачом-неврологом. На этой должности женщина проработала до конца своих дней.

За годы карьеры врач стала членом «Национальной ассоциации экспертов по проблемам в области детского церебрального паралича и сопряженных заболеваний» и стала обладателем высшей категории в области неврологии.

Ранее, в ноябре 2020 года, скончалась завотделением эндоскопии Областной клинической детской больницы Валентина Михайленко.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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