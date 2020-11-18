В Ростовской области скончалась педиатр детской больницы Новошахтинска Зинаида Лозовая. Медик умерла на 73-м году жизни. Зинаиду Павловну похоронили 14 ноября, сообщила порталу DonDay.ru главный врач медучреждения Людмила Сорокина.Медик посвятил 45 лет своей жизни работе с детьми. В больницу Новошахтинска Зинаида Лозовая пришла в 1975 году и проработала практически до своей кончины. В начале сентября Лозовая получила инвалидность и покинула медучреждение.Что стало причиной смерти медика, неизвестно, однако на похороны к знаменитому в городе педиатру никого, кроме близких родственников, не пустили.