Житель Кубани получил реальный срок за нападение на полицейского в Ростове



chpsochi.ru

В Ростове суд вынес приговор 22-летнему жителю Краснодарского края, обвиняемому в применении насилия к представителю власти.



По данным следствия, 10 августа 2019 года на набережной в Ростове полицейские попытались задержать молодого человека, подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Однако парень добровольно отправляться в отделение не захотел. Он активно сопротивлялся стражам порядка, а одного из них ударил ногой в живот. В момент инцидента молодой человек был пьян.



В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»

- Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.