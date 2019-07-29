Останки солдат ВОВ с пустыми смертными медальонами нашли в Ростовской области



В Ростовской области поисковики обнаружили останки бойцов Красной армии. Кости погибших защитников донской столицы нашли в полях под Таганрогом. Здесь осенью 1941 года проходила линия обороны. На рубеж были брошены курсанты ростовских военных училищ.



Их скелеты поисковики находят каждый год. Вот и сейчас члены отряда «Последний след войны» подняли останки двух бойцов. Судя по возрасту, они относились к командно-преподавательскому составу. Рядом с одним из солдат находился немецкий котелок. В офицерской сумке лежал набор новых наточенных простых карандашей.



У погибших при себе были и смертные медальоны. Увы, их листы-вкладыши оказались не заполнены. В поисковом отряде рассказали, что такое встречается довольно часто. Видимо, курсанты считали плохой приметой заполнять анкету медальона. Из-за этого их личности невозможно установить.



- На этом участке наши поисковики подняли более 30 курсантов, и у всех оказались пустые вкладыши, - рассказали в объединении «Миус-фронт».



В 1941 году воспитанники и преподаватели шести ростовских военных училищ первыми встали на защиту донской земли. Часть из них ещё вчера были школьниками, другие же вот-вот надеялись стать офицерами.