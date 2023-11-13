Останки 10 бойцов Красной армии нашли в Ростовской области

Фото: Миус-Фронт.

В Ростовской области поисковики нашли останки 10 бойцов Красной армии. Информацию об этом сообщил руководитель донского поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.Раскопки провели в 10 районах и городах региона, включая Ростов, Новочеркасск, Шахты, Таганрог и т. д. Большую часть останков нашли на территории Примиусья (Неклиновский, Куйбышевский, Мясниковский районы). Возможно, двоих воинов смогут идентифицировать по личным вещам.- В Зерноградском и Красносулинском районах нам удалось найти два захоронения партизан и подпольщиков. Эксгумации еще не было, поэтому мы пока не знаем, сколько человек покоятся в этих могилах, - сообщил Андрей Кудряков.Поисковики также обнаружили предметы военного снаряжения и солдатского быта: винтовки, каски, миски, котелки, штык-ножи и многое другое.По словам Андрея Кудрякова, найденные останки красноармейцев перезахоронят в 2024 году либо накануне Дня Победы, либо накануне Дня освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.