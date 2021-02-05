Оксана Воеводина рассказала сыну Леону правду о его отце

Экс-супруга бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала сыну правду о его отце. Модель засняла сторис в «Инстаграме», где показывает Леону гимн страны, которой когда-то правил Мухаммад V.Мальчик, сидя на кровати, смотрит видео, где играет песня «Моя страна». Зачем Воеводина решила показать сыну эту композицию, непонятно. Видимо, она хотела посмотреть на то, как ребенок отреагирует на гимн страны, которой правил его отец. Леон же просто ребячится, абсолютно не обращая внимания на то, что происходит на экране.Модель из Таганрога вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V в 2018 году. Пара провела королевскую свадьбу, однако долго их семья не просуществовала: мужчина бросил супругу на четвертом месяце беременности. Воеводина вернулась в Москву, где родила сына Леона.Сейчас девушка счастлива и сама воспитывает сына.