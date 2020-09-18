Бывшая жена экс-короля Малайзии кормит сына черной икрой

Таганроженка Оксана Воеводина решила побаловать сына и дала годовалому Леону попробовать черную икру. Весь процесс она сняла на видео.Ложечка лакомства не пришлась малышу по душе. Он заел его черным хлебом и поморщился. Видимо, так молодая мама постепенно вводит в рацион сына продукты прикорма.Сейчас Воеводина живет в Москве, воспитывает Леона и активно участвует в съемках. В Малайзии она долгое время пребывала в тени, а сейчас испытывает эйфорию от ощущения полнейшей свободы.Напомним, Оксана Воеводина стала женой короля Малайзии Мухаммада Фариса в 2018 году. Ради него таганроженка оставила работу и приняла ислам. Их история была похожа на сказку: большая взаимная любовь, пышная свадьба, радостная новость о беременности. Но не прошло и четырех месяцев срока, как король оставил молодую жену. Брак распался, и Оксана вернулась в Москву, родила сына и добилась от бывшего мужа, который всячески отрицал отцовство, алиментов.