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Один из светофоров в Таганроге отключили на три дня

Один из светофоров в Таганроге отключили на три дня
Светофор на пересечении улицы Морозова и улицы Щаденко в Таганроге отключили на три дня. Об этом сообщает городская администрация.

На этом участке с 5 по 7 мая включительно движение будет осуществляться согласно дорожным знакам приоритета. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.



Автомобилисты простаивают в пробках на Бакинском мосту, который находится вблизи отключенного светофора. Дорога от улицы Щаденко до улицы Лизы Чайкиной теперь занимает 10-15 минут.

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