НПФ «Сафмар» предложил альтернативный банковским вкладам финансовый инструмент

НПФ «Сафмар» запустил инвестиционные планы, минимальная доходность которых составит до 7 % годовых.Гарантированная доходность в зависимости от типа инвестиционного плана предусмотрена на срок от четырех до пяти лет. Клиенты могут увеличить свой гарантированный доход еще на 1%, перечислив на счет дополнительный взнос объемом не менее первоначального. Важным преимуществом является и то, что в соответствии с законом о негосударственных пенсионных фондах все вложения защищены от взысканий.- Наши новые инвестиционные планы «Доходный» и «Доходный+» являются альтернативой и классическому доверительному управлению, и банковским вкладам. С одной стороны, как в случае с депозитом, клиент получает гарантированную доходность, а с другой - возможный рост этой доходности при благоприятной рыночной ситуации. При этом клиент не несет инвестиционных рисков и в любой момент может забрать собственные взносы без какой-либо комиссии, - отметил генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.Для планов фондом были разработаны специальные инвестиционные стратегии, которые позволяют вкладывать средства клиентов в защищенные корпоративные и государственные облигации с высокими кредитными рейтингами.